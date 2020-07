Dove vedere Parma Bologna diretta tv streaming: Sky o Dazn?

Il Parma sfida il Bologna nello scontro valido per la 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vedere il match in tv e streaming su Sky Sport o DAZN.

Non è sicuramente un buon momento di forma per il Parma, che arriva da ben quattro sconfitte consecutive. Un ruolino davvero negativo per una squadra che soltanto fino a due settimane fa aveva anche ambizioni europee. Arriva da una sconfitta anche il Bologna contro il Sassuolo. Ma la squadra di Sinisa Mihajlovic però è in generale in un buon momento di forma, dopo aver anche sconfitto l’Inter solo due giornate fa. In classifica il Parma si trova a quota 39 punti, con il Bologna a 41. Il treno dell’Europa per entrambe le squadre sembra ormai scappato

In questa pagina tutte le informazioni su Parma Bologna: dalle notizie sulle probabili formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming su Sky Sport.

Dove vedere Parma Bologna: Diretta Tv e Streaming

Partita : Parma Bologna

Data : Domenica 12 Luglio 2020

Orario : 19.30

Canale tv : Sky Sport (ch. 253 SAT – 484 DTT)

Streaming: Sky Go e Now Tv

Dove vedere Parma Bologna in diretta tv e streaming Sky

La telecronaca della partita – dalle 19.30 su Sky Sport (ch. 253 del satellite e ch. 484 del digitale terrestre) – sarà di Dario Massara, affiancato nel commento tecnico da Giancarlo Marocchi; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Marco Nosotti. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Live Estate con Marco Cattaneo e i suoi ospiti.

Per gli abbonati di Sky la partita Parma Bologna sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Tardini sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A TIM attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.

Probabili formazioni Parma Bologna

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Kucka, Gervinho. All: D’Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All: Mihajlovic