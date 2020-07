Pistocchi: “Commisso? Le soluzioni sono due: o ci è o ci fa”

Tiene banco in casa Fiorentina la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione. I viola di Iachini stanno sempre più affondando in queste ultime giornate e i tifosi sono decisamente contrariati dalle prestazioni deludenti della squadra. La situazione si sta facendo rovente e la società sembra avere già individuato l’uomo che prenderà il timone della squadra il prossimo anno: Daniele De Rossi.

L’ex capitano della Roma è il profilo scelto dal presidente Rocco Commisso: giovane e con tanta fame. De Rossi lasciò Roma tra le polemiche e ora vorrebbe cimentarsi nella carriera di allenatore, partendo già dall’alto con la Fiorentina. Una scelta rischiosa? Forse. Secondo il noto giornalista Mediaset, Maurizio Pistocchi, il presidente della Viola non ha mai avuto le idee chiare su colui che dovrebbe guidare la squadra verso traguardi ambiziosi e degni della storia della Fiorentina.

Stando alle sue ultime dichiarazioni rilasciate su Twitter, Pistocchi definisce Commisso in questo modo, lanciandogli una frecciatina velenosa a riguardo del tema allenatore viola:

“Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina, prima ha confermato Montella, poi l’ha sostituito con Beppe Iachini, adesso pensa a De Rossi-che non ha mai allenato. I casi sono due: o ci fa, o ci è (copyright RVianello)”.