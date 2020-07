Pistocchi su Adani: “Sparito da Sky? Quando si toccano “certi” fili…”

Non è passata inosservata a nessuno la mancata presenza di Daniele Adani nei salotti televisivi di Sky Sport. L’ex calciatore di Inter e Fiorentina non è più riapparso su Sky durante i post gara in queste ultime giornate e ciò desta qualche dubbio. Allontanato per via delle sue domande/interventi pepati? Forse si. La verità è che Adani è sempre stato se stesso e grazie ai suoi interventi nei post gara, è sempre riuscito a estrapolare la verità e l’essenza del pensiero degli allenatori. Famosi i suoi battibecchi con Max Allegri, con il quale si è scontrato più volte riguardo il piano del gioco della sua Juventus. Specialmente nel post gara di Juventus-Ajax in Champions League la scorsa stagione.

Perché è sparito Adani? Il noto giornalista Mediaset, Maurizio Pistocchi ha detto la sua sull’argomento, gettando benzina sul fuoco e avanzando ipotesi polemiche a riguardo di questo fatto. Ecco il suo messaggio rilasciato via Twitter:

“Da quando è ripresa la serieA, dagli studi Sky è sparito Lele Adani, uno dei pochi che, per competenza e coraggio, non dovrebbe mai mancare. Può darsi che sia per sua scelta, ma mi sembra difficile. Ennesimo caso di lupara bianca? Chi tocca “certi” fili muore?”.

Ipotesi polemiche da parte di Pistocchi, il quale termina il tweet con l’hashtag #SaveAdani. Le dichiarazioni del giornalista Mediaset stanno già infiammando il web in queste ultime ore. Che la battaglia abbia inizio.