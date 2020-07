Pistocchi su Tardelli e Juventus: “Tardelli? Ecco perché il calcio è ridotto così. Juve, corso di gestione moviolisti-giornalisti”

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi si scatena ancora una volta contro la Juventus e lo fa con due tweet postati tra ieri e oggi. Infatti, Pistocchi ha rilasciato il seguente post ironico su Twitter, relativo si bianconeri con tanto di foto di Luciano Moggi. L’invettiva di Pistocchi riguarda un articolo indirizzato ai dipendenti, com’è riporta il bianconero.com. Il tweet polemico del giornalista recita così:

“Argomenti del Corso:

1. Gestione degli accrediti-stampa per educare i giornalisti (docenteCA)

2. Gestione degli investimenti pubblicitari di FCA per convincere gli editori

(docente JE)

3. Gestione degli omaggi per conduttori, opinionisti e moviolisti (docenteLM)”.

Ciò ha scatenato molte polemiche, ma non è finita qui. Infatti, il noto giornalista ha voluto rispondere pure a Tardelli, il quale ha espresso a Rai2 un parere favorevole al fatto che la Juventus riconosca 38 titoli anziché 36 nella propria bacheca. La risposta di Pistocchi al campione del mondo 1982, è la seguente:

“Complimenti a Marco Tardelli, candidato Presidente dell’AIC. La sua prima dichiarazione da aspirante rappresentante delle Istituzioni spiega perché in questo Paese il calcio è ridotto così“.

Le polemiche di questo post-Scudetto targato Juventus non si placano e ancora ci sono Champions League-Europa League da giocare. Sarà una lunga estate di passione per il calcio italiano.