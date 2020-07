Pogba: un video su twitter della Juventus fa sognare i tifosi, poi il dietrofront

Nella tarda serata di ieri, i tifosi bianconeri hanno sognato per pochi minuti il ritorno del francese Paul Pogba: infatti il profilo twitter dei bianconeri in lingua spagnola ha postato un video con tutti i migliori gol del centrocampista quando giocava a Torino con il classico hashtag #ForzaJuve con i colori bianconeri e il nome del centrocampista attualmente in Premier League con la casacca del Manchester United, accompagnato dall’emoticon on fire e dalla parola “back” (indietro) che per molti tifosi voleva dire possibile acquisto nella prossima sessione di calciomercato, dopo quelli di Kulusevski e Arthur già ufficializzati.

Ovviamente molti tifosi sono subito andati a commentare il posto tutti felici con commenti di ogni tipo per questo possibile ritorno a distanza di quattro anni.

Dopo poco però il profilo twitter della Juventus (sempre in lingua spagnola) ha subito fatto dietrofront facendo chiarezza sul quel video galeotto, con questa spiegazione: “Volevamo solo ricordare i gol di un ex giocatore del club, non pensate altro!”

Dopo questa retromarcia il tenore dei commenti logicamente è cambiato dove c’è chi è rimasto amareggiato, chi si è arrabbiato ma anche chi ancora spera nell’acquisto del loro idolo. Ad oggi però Paul Pogba resta solamente un sogno.

Pogba, il tweet di dietrofront