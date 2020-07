Probabili formazioni Atalanta Inter: Conte sceglie la Lu-La, Gasp si affida a Zapata

Probabili formazioni Atalanta Inter: ecco tutte le novità di formazione in vista del match dell’ultima giornata di Serie A.

Archiviata la trentasettesima giornata di Serie A, il campionato italiano volge al termine ed è arrivata dell’ultima giornata. Anche se molti dei verdetti su questa stagione sono già stati ufficializzati nelle ultime partite, resta in ballo il podio finale del campionato, oltre che la lotta per la salvezza tra Lecce e Genoa. A decidere quale squadra arriverà seconda in campionato sarà il match tra Atalanta ed Inter, in programma per Sabato 01 Agosto alle ore 20:45. Attualmente la beneamata si trova al secondo posto in classifica con 79 punti ma è inseguita dalla Dea e dalla Lazio, entrambe a 78 punti. L’Inter di Conte è dunque chiamata alla vittoria per mantenere il secondo posto in classifica e concludere degnamente il campionato, prima di concentrarsi sull’obbiettivo Europa League. Anche l’Atalanta avrà altri pensieri per la testa dovuti ai quarti di finale di Champions contro il PSG che si avvicinano, tuttavia la squadra di Gasperini farà di tutto per battere l’Inter ed ottenere il secondo posto in classifica. Si prospetta dunque una grande sfida tra due grandi squadre e due allenatori che giocano con lo stesso modulo di gioco, seppur con interpretazioni leggermente diverse. Il sistema di gioco molto simile fra le due squadre, farà sì che i duelli in campo saranno decisivi: si pensi agli esterni dell’Inter che andranno a fronteggiare quelli dell’Atalanta, o le due coppie di centrocampisti, oppure ancora le insidie che avranno entrambe le difese a tre. Saranno dunque decisive le giocate dei campioni oltre alle scelte tattiche dei due allenatori: a proposito di quest’ultime, vediamo quali sono le probabili formazioni in vista di questa sfida.

Ecco dove vedere Atalanta-Inter in diretta tv e in streaming.

Le scelte dei due allenatori: probabili formazioni Atalanta Inter

Gianpiero Gasperini dovrà ancora una volta fare a meno di Josip Ilicic. Tuttavia il resto della rosa è a disposizione ed il tecnico di Grugliasco si affiderà nuovamente al 3-4-2-1. In porta il favorito è Gollini (anche se non è da escludere l’ipotesi Sportiello). La linea difensiva a tre sarà composta da Toloi, Caldara e Djimsiti. Sugli esterni confermati Hateboer e Gosens, mentre a centrocampo ci saranno de Roon e Freuler (quest’ultimo favorito su Pasalic). In avanti Gomez e Malinovskyi agiranno alle spalle di Duvan Zapata.

Antonio Conte recupera alcuni giocatori, ma continua a non avere a disposizione Vecino e Sensi. Il modulo sarà ancora una volta il 3-4-1-2. In porta ci sarà Handanovic. In difesa sicuri del posto de Vrij e Bastoni, mentre D’Ambrosio insidia Skriniar per completare il reparto. Ballottaggi aperti sugli esterni, in leggero vantaggio Candreva e Young su Moses e Biraghi. A centrocampo, i due davanti la difesa saranno Barella e Brozovic, mentre sulla trequarti Borja Valero è in leggero vantaggio su Eriksen per partire dal primo minuto. In avanti Antonio Conte pensa a rilanciare la coppia che per gran parte del campionato ha trascinato i nerazzurri, ovvero la Lu-La, composta da Lukaku e Lautaro, con Alexis Sanchez pronto a subentrare a partita in corso.

Probabili formazioni Atalanta Inter: lo schieramento in campo

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler/Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar/D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva/Moses, Barella, Brozovic, Young/Biraghi; Borja Valero/Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.