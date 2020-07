Probabili formazioni Fiorentina Cagliari: nei viola confermato Terracciano tra i pali, nei sardi occhio all’ex Simeone

Probabili formazioni Fiorentina Cagliari, sfida importante al ‘Franchi’. Il match di mercoledì 8 luglio in programma al ‘Franchi’ di Firenze alle ore 19.30 e valido per la 31.a giornata di Serie A si preannuncia piuttosto interessante, infatti si sfideranno Fiorentina e Cagliari. I padroni di casa respirano un pò dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa contro il Parma per 1-2 in un match deciso in sostanza dalla doppietta su rigore da parte del cileno Pulgar, adesso i viola hanno un margine di 9 punti sul terzultimo posto occupato dal Lecce. Per quanto riguarda il Cagliari di Zenga, la formazione sarda ha 5 punti in più rispetto alla Fiorentina ma viene dalla sconfitta interna della ‘Sardegna Arena’ per opera dell’Atalanta per 0-1, quindi un Cagliari che si presenterà a Firenze con la voglia di far bene e con la concentrazione giusta per dimenticare la sconfitta di domenica. Dopo aver indicato dove vedere Fiorentina Cagliari in diretta tv, ecco le ultime notizie sulle probabili formazioni Fiorentina Cagliari.

Probabili formazioni Fiorentina Cagliari, ecco le scelte di Iachini e Zenga

QUI FIORENTINA- Mister Iachini dovrebbe riconfermare lo stesso schieramento tattico del ‘Tardini’, dunque 3-5-2 con ancora Terracciano titolare al posto di Dragowski; la linea difensiva sarà composta da Milenkovic, Ceccherini ed Igor; i due esterni di centrocampo saranno Lirola e Dalbert con in mezzo al campo Duncan, Pulgar e Castrovilli; davanti spazio al tandem formato da Chiesa e Cutrone che sostituirà Ribery. Squalificato Pezzella, mentre Benassi è infortunato. QUI CAGLIARI- Zenga risponderà a specchio rispetto al collega viola, dunque 3-5-2 con Cragno tra i pali; i tre difensori saranno Walukievicz, Pisacane e Klavan; gli esterni di centrocampo saranno Mattiello e Lykogiannis con Nandez, Nainggolan e Rog in mezzo al campo; i due attaccanti saranno Joao Pedro e l’ex Simeone. Squalificato Carboni, out per infortunio Ceppitelli, Luca Pellegrini, Oliva, Pavoletti e Pereiro. PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CAGLIARI

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukievicz, Pisacane, Klavan; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis, Joao Pedro, Simeone. All. Zenga.