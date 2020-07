Domani alle ore 19.30 allo stadio Olimpico di Roma (a porte chiuse) si disputerà il match Lazio Brescia, valevole per la 37.a giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti dopo aver conquistato la qualificazione alla fase a gironi della Champions League dopo tredici anni, vorranno cercare di arrivare al secondo o terzo posto: al momento la situazione vede l’Inter con 76 punti e un solo punto sotto Atalanta e biancocelesti (orobici avanti per gli scontri diretti). Discorso opposto per le Rondinelle che ormai sono aritmeticamente retrocessi in Serie B e cercheranno di onorare questa penultima gara stagionale.

Probabili formazioni Lazio Brescia: le possibili scelte dei due allenatori

Lazio: Il tecnico dei padroni di casa Simone Inzaghi non potrà contare sugli infortunati Lucas Leiva, Lulic e Radu, ma tutto il resto della rosa è a disposizione dopo un periodo molto negativo per quel che concerne il capitolo indisponibili. Il modulo sarà quello di sempre, ovvero il 3-5-2, che vedrà Strakosha in porta, terzetto difensivo composto da Patric, Luiz Felipe e Acerbi, mentre a centrocampo si dovrebbe rivedere dal primo minuto Cataldi che in queste settimane ha avuto problemi al ginocchio, sulle corsie esterne ecco Lazzari, tornato dal turno di squalifica e Jony (con J.Lukaku pronto a subentrare come al solito nella ripresa), mentre gli interni saranno gli insostituibili Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In avanti vicino ad Immobile che è ad un passo dal superare il record di reti di Gonzalo Higuain nel campionato italiano, giocherà Caicedo con Correa che dopo essere tornato titolare nella trasferta di Verona, presumibilmente entrerà a gara in corso.

Cinque i diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Jony e Leiva (assente).

Brescia: L’allenatore della squadra lombarda Diego Lopez dovrà fare a meno dello squalificato Dessena e degli infortunati Bisoli, Cistana e Skrabb, senza dimenticare Balotelli messo fuori rosa e sicuro partente a fine stagione. Il modulo sarà il 4-4-2 con il terzo portiere Andrenacci tra i pali; i centrali difensivi Papetti e Mangraviti, sulle corsie laterali Sabelli e Mateju; a centrocampo ci saranno Bjarnason e Tonali, mentre gli esterni Spalek e Zmrhal. In attacco sicuro del posto Torregrossa che dovrebbe fare coppia con Ayé, visto che l’altra punta titolare, ovvero A.Donnarumma, a fine stagione sarà venduta e dunque presumibilmente non verrà rischiata per un match ininfluente. Unico diffidato Papetti.

Probabili formazioni Lazio Brescia

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Mateju; Spalek, Tonali, Viviani, Zmrhal; Torregrossa, Ayé.