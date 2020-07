Domani sera alle ore 19.30 allo Stadio Via del Mare si disputerà il match Lecce-Lazio valevole per la 31.a giornata del campionato di Serie A. I due allenatori lamentano alcune defezioni importanti e partendo dai padroni di casa, il tecnico Fabio Liverani non avrà a disposizione lo squalificato Tachtsidis e gli infortunati Lapadula, Rossettini, Deiola e Meccariello con tutti e quattro che dovrebbero tornare la settimana prossima per la volata finale dove la squadra salentina ha bisogno di tutta la rosa per cercare la salvezza che si sta complicando visto che i giallorossi vengono da sei sconfitte consecutive, anche se i punti da recuperare sulla quartultima, ovvero il Genoa, sono solamente due.

Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi oltre ai lungodegenti Marusic e Lulic ha perso per infortunio anche l’argentino Correa che ne avrà per 15-20 giorni; le buone notizie invece vengono sia da Luiz Felipe che sarà nuovamente a disposizione e partirà dalla panchina, sia da Milinkovic-Savic che nella gara di sabato sera era uscito durante la ripresa per un problemino alla caviglia che però alla fine non si è rivelato niente di preoccupante. Immobile e Caicedo torneranno titolari dopo aver scontato il loro turno di squalifica.

Lecce Lazio, le possibili scelte dei due allenatori

Tanti i dubbi per Fabio Liverani che schiererà la sua squadra con il modulo 4-3-2-1: Gabriel in porta, in difesa sulle fasce Rispoli e Calderoni, mentre al centro di fianco a Lucioni, ballottaggio Paz-Donati, a centrocampo Petriccione regista, a sinistra Mancosu, mentre a destra verrà schierato uno tra Barak o Majer, dubbi anche per la coppia che giocherà dietro l’unica punta Babacar dove Saponara e Falco partono leggermente favoriti su Shakov e Farias.

Simone Inzaghi invece ha due dubbi che riguardano i quinti di centrocampo; il primo è quello se schierare a destra ancora Lazzari, che durante la gara con il Milan è apparso un pò affaticato visto anche che negli ultimi giorni si è allenato in maniera blanda, al suo posto potrebbe giocare dal primo minuto Djavan Anderson, a sinistra invece Jony potrebbe partire dalla panchina visto che in questo quattro partite ha sempre giocato ed è pronto al debutto dal primo minuto dopo un anno e mezzo J.Lukaku che per ora è sempre entrato in campo nella ripresa.

Per il resto il 3-5-2 biancoceleste dovrebbe vedere Strakosha tra i pali, terzetto difensivo Patric, Acerbi e Radu, a centrocampo Lucas Leiva stringerà i denti e sarà in campo insieme a Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Jony e uno tra Lazzari-Lukaku-D.Anderson, in attacco la coppia Immobile-Caicedo.

Quattro i diffidati: Rispoli per i giallorossi, Acerbi, Cataldi e Lazzari per i biancocelesti.

Probabili formazioni Lecce Lazio

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Donati (Paz), Lucioni, Calderoni; Barak (Mayer), Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari (D.Anderson), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, J. Lukaku (Jony); Immobile, Caicedo.