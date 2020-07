Probabili formazioni Napoli Roma: Meret sostituisce l’infortunato Ospina, nei giallorossi squalificato Perotti

Probabili formazioni Napoli Roma, big match al ‘San Paolo’. Nel posticipo della 30.a giornata di Serie A, in programma domenica 5 luglio alle 21.45, allo stadio San Paolo andrà in scena il Derby del Sud che metterà di fronte Napoli e Roma. Queste due squadre si possono considerare le due grandi deluse di questa stagione ma i partenopei con l’avvento di Gattuso hanno cambiato rotta posizionandosi in 6.a posizione con 45 punti a soli 3 punti proprio dalla Roma e nonostante la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta la formazione di Gattuso è abbastanza in salute. Momento nettamente opposto quello che sta vivendo la Roma, infatti la formazione di Fonseca ha 48 punti in 5.a posizione ed è a +3 proprio sul Napoli ma i giallorossi sono reduci da due sconfitte consecutive contro il Milan a San Siro per 2-0 e quella contro l’Udinese all’Olimpico con lo stesso punteggio. Dunque un match che si preannuncia delicato con le due squadre che vorranno portarsi a casa l’intera posta in palio. Dopo aver indicato dove vedere Napoli Roma in diretta tv, ecco le ultime notizie sulle probabili formazioni Napoli Roma.

Probabili formazioni Napoli Roma, ecco le scelte di Gattuso e Fonseca