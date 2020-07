Probabili formazioni Parma Fiorentina: nei ducali tridente confermato, i viola puntano su Chiesa e Ribery

Probabili formazioni Parma Fiorentina, squadre in cerca di riscatto al ‘Tardini’. Il match di domenica 5 luglio in programma alle ore 19.30 allo stadio ‘Tardini’ e valido per la 30.a giornata di Serie A metterà di fronte Parma e Fiorentina, due squadre in cerca di riscatto dopo le prestazioni deludenti delle ultime uscite specialmente se pensiamo alla Fiorentina. Il Parma dalla ripresa del campionato (lo scorso 20 giugno nel recupero contro il Torino) ha raccolto solo 1 punto contro i granata in tre turni di campionato, infatti sono arrivate le sconfitte contro l’Inter al Tardini per 1-2 e contro il Verona al Bentegodi per 3-2. Percorso analogo per i viola che hanno raccolto 1 solo punto (il pareggio interno per 1-1 contro il Brescia) e hanno perso contro la Lazio per 2-1 e contro il Sassuolo per 1-3 nell’ultimo turno. Dunque la gara del Tardini si preannuncia importante per entrambe con le due squadre che vorranno tornare alla vittoria e scacciare il momento negativo. Dopo aver indicato dove vedere Parma Fiorentina in diretta tv, ecco le ultime notizie sulle probabili formazioni Parma Fiorentina.

Probabili formazioni Parma Fiorentina, ecco le scelte di D’Aversa e Iachini