Probabili formazioni Parma Napoli: D’Aversa cerca il riscatto, Gattuso alle prese con il problema attacco

Probabili formazioni Parma Napoli, match spettacolare al ‘Tardini’. Mercoledì 22 luglio alle 19.30 allo stadio ‘Tardini’ si affronteranno Parma e Napoli, match della 35.a giornata del campionato di Serie A. Un match che non ha molto da chiedere alla classifica, considerando che i ducali sono ormai salvi e il Napoli è sicuro della qualificazione alla prossima Europa League. Un Parma che arriva a questo match con 2 sconfitte consecutive sul groppone, contro il Milan a ‘San Siro’ è arrivata la sconfitta per 3-1 e nell’ultimo turno di campionato gli uomini di D’Aversa sono stati sconfitti dalla Sampdoria dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 e poi perdere la gara per 2-3. Dopo aver indicato dove vedere Parma Napoli in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Parma Napoli, ecco le scelte di D’Aversa e Gattuso

QUI PARMA- D’Aversa fedelissimo al suo 4-3-3 con Sepe tra i pali; i due terzini saranno Darmian e Gagliolo con Iacoponi e Dermaku al centro della difesa; in mezzo al campo agiranno Barillà, Brugman e Kurtic; davanti spazio al tridente offensivo formato da Kulusevski, Inglese e Gervinho. Nei ducali assenti per in infortunio Cornelius, Scozzarella, Kucka e Bruno Alves. QUI NAPOLI- Gattuso risponderà a specchio, dunque 4-3-3 con Ospina (favorito su Meret) tra i pali; i due terzini saranno Di Lorenzo e Luperto con Manolas e Koulibaly al centro della difesa; in mezzo al campo trio formato da Elmas, Demme e Zielinski; tridente inedito con Callejon, Insigne e Politano. Nei partenopei squalificato Milik, mentre sono infortunati Mertens e Younes.



PROBABILI FORMAZIONI PARMA NAPOLI



Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Barillà, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Demme, Zielinski; Callejon, Insigne, Politano. All. Gattuso.