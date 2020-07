Dove vedere Parma Napoli, streaming e diretta TV Serie A

Dove vedere Parma Napoli, presentazione del match. Alle ore 19.30 di mercoledì 22 luglio allo stadio ‘Ennio Tardini’ (a porte chiuse) il Parma di Roberto D’Aversa ospita il Napoli di Rino Gattuso, il match è valido per la 35.a giornata del campionato di Serie A. Questo match si preannuncia come un classico match di fine stagione con i ducali praticamente salvi (manca poco alla matematica salvezza) in 14.a posizione con 40 punti (11 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte) e non vengono da un buon momento, infatti i crociati sono reduci da due sconfitte consecutive contro Milan e nell’ultimo turno contro la Samp per 2-3 dopo il doppio vantaggio iniziale. Il Napoli, invece, grazie alla vittoria in finale di Coppa Italia è matematicamente alla fase a gironi della prossima Europa League e così potrà concentrarsi sul ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona, partenopei in 6.a posizione con 56 punti (16 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria interna per 2-1 contro l’Udinese. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Parma-Napoli.

Dove vedere Parma Napoli, diretta TV e streaming