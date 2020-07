Probabili formazioni Verona Lazio: entrambi i tecnici con un ballottaggio in attacco

Domani alle ore 19.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi, si disputerà il match tra Verona Lazio, valevole per la 36.a giornata del campionato di Serie A. I gialloblu al nono posto con 46 punti inseguono il Sassuolo attualmente ottavo con 48, per cercare di strappare l’ultima posizione utile per evitare i due turni preliminari di Coppa Italia, mentre i biancocelesti al quarto posto con 72 e già sicuri di partecipare alla prossima edizione della Champions League vogliono terminare la stagione con il miglior piazzamento possibile.

Probabili formazioni Verona Lazio, ecco le possibili scelte dei due tecnici

Verona: L’allenatore degli scaligeri Ivan Juric, fresco di rinnovo di contratto (fino al 2023) ha solo un dubbio attacco e dovrà scegliere chi sarà l’unica punta tra Di Carmine e Salcedo con quest’ultimo leggermente favorito, per il resto la formazione (modulo 3-4-2-1) dovrebbe vedere Silvestri in porta, terzetto difensivo formato Rrahmani, Gunter e Empereur, quartetto di centrocampo con Amrabat e Veloso coppia centrale e ai loro lati Faraoni e Lazovic, i due trequartisti Pessina e Zaccagni agiranno dietro l’unica punta. Indisponibili per questa gara saranno Kumbulla, Dawidowicz, Adjapong, Danzi e Pazzini; tre invece i diffidati: Rrahmani, Lazovic e Verre.

Lazio: Anche il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi ha un dubbio in attacco ed è quello se schierare Caceido o Correa (tornato giovedì sera contro il Cagliari dopo un infortunio) al fianco del capocannoniere del campionato Ciro Immobile. Il solito modulo 3-5-2 vedrà Strakosha tra i pali, difesa a tre con Patric, Luiz Felipe e Acerbi, a centrocampo gli esterni Marusic e Jony con Cataldi regista, mentre interni Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Coppia offensiva Immobile e uno tra Correa e Caceido, con l’argentino che parte di poco avanti.

Oltre allo squalificato Lazzari, non parteciperanno alla trasferta veronese Lulic, Radu e Lucas Leiva; quattro i diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Leiva (assente.)

Probabili formazioni Verona Lazio

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Salcedo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.