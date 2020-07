Programmazione Dazn Serie A 29° giornata: sfide trasmesse

Programmazione Dazn Serie A 29° giornata: i match trasmessi. A meno di due giorni dalle gare della ventottesima giornata di campionato, e che hanno visto le vittorie delle squadre in testa alla classifica, la Serie A TIM torna ad essere protagonista su DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la prima settimana di luglio. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo tra Inter-Brescia, in programma domani sera, Mercoledì 01 luglio alle ore 19:30 allo stadio San Siro di Milano: vietato sbagliare per Inter e Brescia. Ai nerazzurri servono conferme e ritrovare la continuità nelle prime posizioni in classifica, agli ospiti servono invece punti salvezza. Sempre nella stessa serata, ma alle 21:45 in programma la sfida Lecce-Sampdoria: uno scontro diretto in chiave salvezza per i liguri, determinati a lasciarsi alle spalle del tutto la zona salvezza. Dall’altra parte attenzione al Lecce, cui non saranno concesse distrazioni.

Programmazione Dazn Serie A, il programma di giovedì. Giovedì 02 luglio, invece, solo un’ appuntamento in diretta su Dazn. Alle 19:30 alla Gewiss Arena di Bergamo l’Atalanta sfida il Napoli di Rino Gattuso: i partenopei cercano punti preziosi nella lotta per l’Europa e nelle ultime due trasferte a Bergamo sono arrivate due vittorie, ma l’Atalanta è tutt’altro che un avversaria semplice per i ragazzi di Gattuso. Sarà una partita da non perdere!

Programmazione Dazn Serie A 29° giornata: le gare trasmesse

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Mercoledì 01 Luglio 2020

Ore 19.30 Serie A 29a Giornata: Inter vs Brescia – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 19.15) dallo Stadio San Siro di Milano

Ore 21.45 Serie A 29a Giornata: Lecce vs Sampdoria – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 21.30) dallo Stadio Via Del Mare di Lecce

Giovedì 02 Luglio 2020

Ore 19.30 Serie A 29a Giornata: Atalanta vs Napoli – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 19.10) dalla Gewiss Arena di Bergamo

