Programmazione Dazn Serie A 31° giornata: match trasmessi

Programmazione Dazn Serie A 31° giornata: i match trasmessi. A meno di due giorni dalle gare della trentesima giornata di campionato di Serie A, e che hanno visto le vittorie di Juventus, Napoli e Atalanta e le conseguenti sconfitte clamorose di Lazio e Inter, la Serie A TIM torna ad essere protagonista su DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la seconda settimana di luglio. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo tra Milan-Juventus in programma questa sera, martedì 07 luglio alle ore 21:45 allo stadio San Siro di Milano. A pochi giorni dalla partita all’Olimpico contro la Lazio, il Milan ospita la Signora: la doppia sfida di Coppa Italia, ultimo precedente tra le due formazioni, è finita in pareggio. Ora chi avrà la meglio?

Programmazione Dazn Serie A, la gara trasmessa mercoledì. Mercoledì 08 luglio all’Olimpico di Roma si sfideranno invece Roma-Parma, con fischio d’inizio alle ore 21:45: all’andata finì 2-0 per gli emiliani. Riusciranno i giallorossi a vincere stavolta, o rischieranno di portarsi a casa la terza sconfitta consecutiva rimediata dal post lockdown? Chiude la tre giorni della Serie A su Dazn la sfida in programma giovedì 09 luglio alle 19:30 al Mazza di Ferrara. Sfida salvezza tra Spal-Udinese: all’andata, lo scorso novembre, il risultato fu uno 0-0 che lasciò l’amaro in bocca a entrambe le squadre. Ora SPAL e Udinese si ritrovano con l’assoluta necessità di vincere.



Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.



Martedì 07 Luglio 2020

Ore 21.45 Serie A 31a Giornata: Milan vs Juventus – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 21.25) dallo Stadio San Siro di Milano

Mercoledì 08 Luglio 2020

Ore 21.45 Serie A 31a Giornata: Roma vs Parma – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 21.30) dallo Stadio Olimpico di Roma

Giovedì 09 Luglio 2020

Ore 19.30 Serie A 31a Giornata: SPAL vs Udinese – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 19.15) dal Mazza di Ferrara

