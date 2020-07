RECORD PRESENZE BUFFON, 648 PARTITE IN SERIE A – Bandiera, simbolo, numero 1, non solo della Juventus ma anche dell’Italia: l’eterno e sempreverde Gigi Buffon sta per piantare un’altra bandierina sul Pianeta Serie A, con impresso un numero a tre cifre. E’ il numero 648, che indica il numero di presenze che potrebbe (dovrebbe, con ogni probabilità) toccare quest’oggi nella stracittadina di Torino, contro i granata. Negli ultimi anni, effettivamente, in svariati derby Allegri si era affidato ai secondi portieri, da Storari a Perin passando per Neto: oggi, toccherà a Buffon.

Record presenze Buffon, nessuno come lui

Con il suo record presenze Buffon batterà Paolo Maldini, ex capitano e bandiera del Milan attivo fino al 2009. Attualmente sono appaiati a 647, due simboli e modelli di stile, due capitani, due condottieri inossidabili e fedeli. Quasi sempre fedeli, nel caso di Gigi, perché l’addio nel 2018/19 per scappare a Parigi è il motivo per cui il portiere Campione del Mondo non ha ancora battuto il record di presenze nella massima divisione italiana. Oggi, però, ecco che dovrebbe finalmente essere abbattuto questo primato: e ci sono corsi e ricorsi all’interno di ogni storia, visto che, sempre con il Toro, Buffon batté il record di minuti consecutivi di imbattibilità. Quella volta, fu Belotti ad interrompere la striscia del portierone, sarà di nuovo il Gallo a rovinare la giornata da record dell’ex Numero 1 della Nazionale? In ogni caso, ci vorrà poi parecchio tempo per provare a raggiungere Gigi a queste quote: Donnarumma sicuramente ci proverà (già oltre 160 presenze per lui in Serie A), a meno che non se ne vada al PSG come ha fatto il suo predecessore.