Sampdoria Cagliari formazioni: Quagliarella vs Simeone

Fischio d’inizio domani 15 luglio alle ore 19:30 al Marassi di Genova. Sampdoria e Cagliari si presenteranno al match con una buona forma da ambo due i lati. I blucerchiati, con la vittoria di domenica a Udine, hanno raggiunto quota 35 punti in graduatoria, posizionandosi al 14esimo posto alla pari proprio dei bianconeri friulani. Importante l’1-3 siglato Quagliarella, Bonazzoli, Gabbiadini che ha permesso alla squadra di Ranieri di allungare a +6 dal Lecce terzultimo. Il Cagliari ha racimolato due pareggi a reti inviolate nelle ultime due uscite, rispettivamente contro Fiorentina e Lecce. Il successo manca dal 27 giugno, quando i ragazzi di Zenga si imposero 4 a 2 sul Torino. Comunque, la classifica sarda è abbastanza tranquilla, visti i 41 punti messi in cascina e il distacco di ben 12 lunghezze dal terzultimo posto. Sampdoria Cagliari formazioni nel dettaglio

SAMPDORIA CAGLIARI FORMAZIONI, LE POSSIBILI SCELTE DEI DUE ALLENATORI

Per il match di domani, Ranieri dovrebbe confermare la difesa a 4 vista nell’ultima uscita sul campo dell’Udinese. Davanti Audero, dunque, saranno presenti: Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. Ancora fuori gli acciaccati Tonelli e Ferrari. Anche in centrocampo, la linea dei quattro dovrebbe essere quella di domenica, con Depaoli e Linetty laterali, coadiuvati in mediana da Ekdal e Thorsby. In avanti, ancora presente il ristabilito Quagliarella, che potrebbe fare coppia con Gaston Ramirez, ma attenzione alla candidatura di Gabbiadini.

Nel Cagliari, 3-5-2, formato da Walukiewicz, Klavan e da Pisacane che dovrebbe sostituire il greco Lykogiannis, il quale si sposterà in avanti sulla linea dei cinque. Rispetto al match contro il Lecce, sarà fuori per infortunio Nainggolan e probabilmente anche Ionita, al loro posto, pronti: Nandez in mediana e l’ingresso dal primo minuto di Birsa. In avanti, il solito tandem a caccia di reti: Joao Pedro-Simeone.

SAMPDORIA CAGLIARI FORMAZIONI

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty; Ramirez, Quagliarella. All. C.Ranieri

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Pisacane; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro. All. W.Zenga