Sarri: “Chiellini presto in campo. Giocare domani pomeriggio? Sbagliato”

Giorgio Chiellini sta per tornare. Parola di Maurizio Sarri. Il giocatore che più è mancato alla Juventus in questa stagione in termini di personalità e sicurezza difensiva, potrebbe tornare a disposizione già a partire dalla prossima gara con il Milan. Un rientro tanto desiderato sia dal calciatore che fai tifosi, essendo Chiellini un giocatore veramente determinante a livello difensivo.

A rassicurare sulle condizioni del centrale juventino, è il tecnico Maurizio Sarri, galvanizzato dalle ultime prestazioni della sua squadra. Ecco un estratto della sua ultima conferenza stampa:

“Al momento si sta allenando con i preparatori, probabilmente siamo alla fine del suo percorso di riatletizzazione, sembra che a breve possa essere a disposizione dopo questa partita o subito dopo”.

Tra i vari temi trattati dal tecnico, anche l’orario del derby con il Torino in programma domani pomeriggio. Scelta non gradita dal tecnico toscano:

“Il pubblico a volte può tirarti fuori dalle situazioni complicate in partite, resta però l’abitudine di giocare nel proprio campo specie nel prepartita. In questi momenti bisogna sempre chiari e precisi: in termini di movimento dico che è sbagliato giocare domani al pomeriggio, da allenatore della Juventus dico che domani c’è la partita alle cinque del pomeriggio e si gioca per vincere“.

Bernardeschi o Douglas Costa? Ecco il pensiero di Sarri

Sarri ha pure parlato di Douglas Costa e Federico Bernardeschi, due calciatori in grande forma ultimamente:

“Bernardeschi è in un momento in cui sta bene. Douglas Costa in questo momento meriterebbe di giocare ma in corsa può diventare letale per le avversarie, ecco perché magari lo facciamo subentrare”. Visto il gol rifilato al Genoa nell’ultima gara dei bianconeri, non potrebbe essere altrimenti.