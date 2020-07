Sarri,Bargiggia: “Ha fallito. Non ha carattere”

Continuano le polemiche contro Maurizio Sarri, tecnico della Juventus. Non è stata sicuramente una stagione esaltante per il tecnico toscano e la formazione bianconera, che più volte ha dovuto scontrarsi con un gioco lento e farraginoso, non capace di riuscire ad entusiasmare gli spettatori ed i tifosi. Fin dal suo approdo alla Juventus, Sarri aveva il compito di portare il gioco mostrato al Napoli gli scorsi anni, fallendo. Ora per il tecnico 61enne si aprono le porte di un possibile esonero, decisiva sarà la sfida contro la Lazio, in cui in caso di K.O. a lasciarci la pelle sarà proprio Sarri.

Inoltre il tecnico toscano non gode delle simpatie dello spogliatoio, come dimostrato dai numerosi litigi con i senatori bianconeri e con Cristiano Ronaldo, leader e uomo influente dello spogliatoio. Per questo motivo si andrebbe a concretizzare ancora di più un possibile esonero prima della fine della stagione fallimentare. La squadra non è con Sarri. Il Presidente Andrea Agnelli è deluso dalla gestione Sarri, complice anche le due clamorose sconfitte in finale di Coppa Italia e Supercoppa italiana, ma soprattutto le ultime tre prestazioni negative in Serie A che hanno riaperto la lotta scudetto. Sotto accusa la partita contro il Milan, in cui il club rossonero ha rimontato lo 0-2 bianconero vincendo 4-2, e la partita contro il Sassuolo in cui i neroverdi sono riusciti a recuperare il risultato, terminando la partita sul 3-3. Due partite che sono il riassunto della stagione bianconera, poco gioco e lento, poche idee.

Sarri è un esperimento fallito

Tra gli addetti ai lavori ci sono molti che condividono che l’esperimento Sarri alla Juventus sia un esperimento fallito, anche in caso di vittoria dello scudetto. A tal proposito sul proprio profilo Twitter ha detto la sua Paolo Bargiggia, giornalista Mediaset. Il noto giornalista ha risposto alla domanda di un follower in cui gli viene chiesto la sua opinione sul campionato riaperto a causa degli errori della Juventus: “La mia opinione è che Sarri fin qui ha fallito anche se vince lo scudetto e ha sbagliato la Juventus ad ingaggiarlo mollando Allegri, il vero vincitore di questa vicenda. Sarri poi non ha carattere, stile e fisico del ruolo per allenare un club come i bianconeri” sentenzia Bargiggia.