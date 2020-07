Sconcerti azzarda: “Il Sassuolo è meglio dell’Atalanta!”

L’Atalanta di Gasperini è in questo momento la squadra che esprime il miglior calcio in Italia e tra le migliori in Europa. La compagine bergamasca sta davvero impressionando e la prestazione fornita a Torino contro la Juventus, è stata senza dubbio eccellente. Il raggiungimento dei quarti di finale da parte de La Dea, non è assolutamente un caso e ciò è dimostrato dai numeri clamorosi che la squadra di Gasperini ha realizzato in questa stagione.

Il gruppo è compatto e il calcio offensivo dei bergamaschi mette paura proprio tutto. PSG compreso e prossimo avversario dell’Atalanta nei quarti di finale di Champions League. Tutti d’accordo su questo punto? Si, a parte Mario Sconcerti. Il giornalista sportivo riguardo l’Atalanta va controcorrente e reputa il prossimo avversario della Juventus, il Sassuolo di De Zerbi, come la squadra che esprime il miglior calcio in Italia. Giocando con i giovani. Intervistato da Calciomercato.com, il giornalista ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito ai neroverdi:

”È la squadra che gioca meglio di tutti in Serie A è il Sassuolo, grazie a un allenatore che in due anni ha rafforzato la propria convinzione, ha preso confidenza con il suo gioco. Il risultato è una squadra di giocatori eccellenti. Tanti sono i talenti, da Berardi a Locatelli, ma sono allenati da un bravissimo allenatore appoggiato da una grande società. E va detto che il Sassuolo è anche meglio dell’Atalanta perché gioca sempre coi giovani, una cosa che il club bergamasco ha smesso di fare”.