Serie A, dove vedere Brescia Roma streaming e diretta tv

Serie A, ecco dove vedere Brescia Roma in streaming e diretta tv.

Allo Stadio Mario Rigamonti va in scena il match Brescia – Roma, gara valida per la 32° giornata di Serie A. Le due squadre arrivano a questo match con entusiasmi diversi: il Brescia ha perso 2-1 contro il Torino la sua ultima partita di campionato ed è diciannovesimo con 21 punti in classifica e una salvezza sempre più lontana; la Roma invece, dopo tre sconfitte consecutive, è tornata alla vittoria battendo il Parma per 2-1 e confermandosi al quinto posto in classifica a quota 51 punti. La gara d’andata si concluse con il risultato di 3-0 in favore dei giallorossi grazie alle reti di Mancini, Smalling e Dzeko, ma l’ultimo match disputato al Rigamonti tra queste due squadre risale al 2010 quando il Brescia riuscì a imporsi sulla Roma vincendo per 2-1.

Il calcio d’inizio è in programma domani sera alle ore 19:30 e l’arbitro del match sarà Gianpaolo Calvarese.

Dove vedere Brescia Roma in tv

La sfida tra Brescia e Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky a partire dalle ore 19: i canali del match saranno Sky Sport (canale 251 satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 satellite, 483 digitale terrestre).

Dove vedere Brescia Roma in streaming

Inoltre, sarà possibile seguire il match Brescia – Roma anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.