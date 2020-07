Serie A, dove vedere Genoa Inter streaming e diretta tv

Serie A, ecco dove vedere Genoa Inter in streaming e in tv.

Allo Stadio Luigi Ferraris va in scena il match Genoa – Inter, gara valida per la 36° giornata di Serie A. Le due squadre stanno lottando per obiettivi opposti: mentre il Genoa è sedicesimo con 36 punti e continua la battaglia a distanza con il Lecce per non retrocedere; l’Inter invece è terza a quota 73 punti e, grazie al pareggio tra Milan e Atalanta di ieri sera, ha l’occasione di superare i bergamaschi in classifica. Genoa e Inter arrivano a questo match con entusiasmi diversi: i rossoblu hanno vinto lo scontro salvezza contro il Lecce e il derby contro la Sampdoria per 2-1, mentre l’Inter viene da due pareggi consecutivi contro Roma e Fiorentina. La gara d’andata si concluse con il risultato di 4-0 in favore dei nerazzurri grazie alla doppietta di Lukaku, la rete di Gagliardini e il primo gol in Serie A del giovane Sebastiano Esposito.

Il fischio d’inizio è in programma questa sera alle ore 19:30.

Dove vedere Genoa Inter in tv

La sfida tra Genoa e Inter sarà trasmessa in diretta su Sky a partire dalle ore 19:25: i canali del match saranno Sky Sport (canale 251 satellite) e Sky Sport Serie A (canale 202 satellite, 483 digitale terrestre).

Dove vedere Genoa Inter in streaming

Inoltre, sarà possibile seguire il match Genoa – Inter anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.