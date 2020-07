Serie A, dove vedere Milan-Parma: canali tv e diretta streaming gratis

Si ritorna in campo per la 33ª giornata del campionato di Serie A con il match Milan-Parma. Il Milan di Pioli che dopo la lunga pausa dettata dall’emergenza coronavirus è in grande forma ed è ancora pienamente in corsa per un posto in Europa League. A San Siro arriva un Parma in una situazione tranquilla di classifica, senza più obiettivi per le restanti partite.

Milan-Parma: i dettagli

La sfida della 33ª giornata di Serie A tra Milan e Parma è in programma per mercoledì 15 luglio 2020 a San Siro, ovviamente ancora a porte chiuse, con il fischio d’inizio previsto alle ore 19:30.

Dove vedere Milan-Parma in TV

Milan-Parma sarà visibile in tv attraverso Sky. Tutti gli abbonati Sky potranno seguire la sfida della 33ª giornata sui seguenti canali Sky: Sky Sport HD e Sky Sport Serie A ( sul canale 202 del satellite).

Dove vedere Milan-Parma in diretta streaming gratis

Come ogni incontro di campionato chi non potrà seguire la partita in tv, potrà seguire Milan-Parma in diretta streaming sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, su pc e notebook, attraverso la piattaforma Sky Go o utilizzando l’app Sky Go (per gli abbonati Sky). Per chi non è abbonato Sky la gara può essere seguita su Now Tv, acquistando uno dei relativi pacchetti.