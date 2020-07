La partita valevole per la 29.a giornata del campionato di Serie A tra Roma e Udinese è in programma allo “Stadio Olimpico” di Roma alle ore 21.45, sempre a porte chiuse come da protocollo sanitario vigente per le norme anti-Covid. I giallorossi sono quinti in classifica a 48 punti, distanziati di nove lunghezze dall’Atalanta che occupa il quarto posto valevole per la qualificazione alla Champions League 2020/2021; i friulani occupano il quindicesimo posto con 28 punti. Sfida cruciale per la Roma che dopo la bruciante sconfitta di San Siro contro il Milan (2-0), deve assolutamente rimanere attaccata al treno Champions sperando che l’Atalanta perda terreno contro il Napoli.

La squadra di Fonseca dovrà sopperire alle assenze pesanti per squalifica di Veretout e Pellegrini. L’Udinese di Luca Gotti invece è in piena zona salvezza e non vince dal 12 gennaio (3-0 casalingo con il Sassuolo), ha assolutamente bisogno di punti, inoltre nella sfida persa contro il Torino ha perso per almeno 6 mesi Rolando Mandragora, infortunatosi gravemente al ginocchio destro con la rottura del crociato. L’arbitro sarà Guida della sezione di Torre Annunziata, gli assistenti sono Manganelli e Villa, quarto uomo Dionisi mentre al VAR ci sarà Di Paolo e l’AVAR De Meo.

Dove vedere Roma Udinese in tv e streaming

Il match tra Roma e Udinese sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Calcio 2 (252) del satellite, la telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni e Daniele Adani.

Per gli abbonati Sky, la partita Roma Udinese in streaming sarà visibile anche su Sky Go, sia sui dispositivi mobili che su smartphone. Inoltre il match dell’Olimpico sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket, opzione disponibile anche per i non abbonati Sky.