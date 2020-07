Serie A, dove vedere Roma Verona in diretta tv e streaming

Match valevole per la 33.a giornata del campionato di Serie A, Roma Verona si giocherà allo “Stadio Olimpico” di Roma alle ore 21.45, a porte chiuse come da protocollo sanitario vigente per le norme anti-Covid.

Se la Roma deve difendere il quinto posto, il Verona ha l’ultima chance per rimanere attaccato al treno Europa League e questa sfida diventa lo spartiacque per la lotta europea.

Prima di scoprire dove vedere Roma Verona in tv e streaming, ecco una breve panoramica della sfida.

Dopo le 3 sconfitte consecutive che ne hanno precluso la qualificazione alla prossima Champions League, la Roma di Fonseca ha risposto alle critiche vincendo in casa contro il Parma (2-1) e a Brescia in modo perentorio (0-3); dall’altra parte del ring l’Hellas Verona di Juric che post lockdown ha vinto soltanto due partite su 8 ed è reduce dal pareggio sfortunato contro la Fiorentina al “Franchi” all’ultimo secondo (1-1) dopo aver rimontato l’Inter la giornata precedente sempre nel finale (2-2).

I giallorossi quinti in classifica a 54 punti, dovranno ancora fare a meno di Santon e Smalling ai quali si aggiungono gli infortuni di Fazio per una botta alla caviglia e Mirante che ha avuto un risentimento al polpaccio.

Cristante dovrebbe quindi ritornare nel pacchetto difensivo mentre Dzeko tornerà titolare al posto di Kalinic, Zaniolo pronto a subentrare come a Brescia.

Il Verona si colloca al nono posto con 44 punti, nella sfida di stasera rimane senza Pazzini e Borini, alla lista degli infortunati si inserisce anche Adjapong mentre Kumbulla resterà in dubbio fino all’ultimo secondo a causa di una botta rimediata a Firenze, in caso non ce la facesse è pronto Empereur.

Nei 28 precedenti dell’Olimpico tra le due squadre il Verona ha vinto solo 2 volte (ultima vittoria nel 1973), la Roma 19 mentre 7 sono stati i pareggi.

L’arbitro del match sarà Maresca della sezione di Napoli, gli assistenti sono Schenone e Villa, il quarto uomo è Dionisi, mentre al VAR presenzieranno Di Bello e l’AVAR Fiorito.

Dove vedere Roma Verona: diretta tv e streaming

Come vedere Roma Verona: il match sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva da Sky Sport, sui canali Sky Calcio 4 (254) del satellite, la telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Per gli abbonati Sky la partita Roma Verona sarà visibile in streaming anche su Sky Go, sia sui dispositivi mobili che su smartphone.

La sfida dell’Olimpico si potrà vedere anche tramite Now Tv, servizio streaming live e on-demand di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisto di un ticket: questa opzione è disponibile anche per i non abbonati Sky.