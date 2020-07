Serie A, dove vedere Sassuolo Genoa in streaming e in tv

Serie A, ecco dove vedere Sassuolo Genoa in streaming e in tv.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena il match Sassuolo – Genoa, gara valida per la 37° giornata di Serie A. Le due squadre arrivano a questo match reduci da una sconfitta: il Sassuolo ha perso per 2-0 contro il Napoli al San Paolo e si è vista annullare quattro gol per fuorigioco di cui tre dal VAR; il Genoa invece è stato battuto tra le proprie mura per 3-0 dall’Inter grazie anche a una doppietta di Lukaku. Ma, mentre il Sassuolo è tranquillo all’ottavo posto a quota 48 punti, il Genoa non è ancora matematicamente salvo: i rossoblu sono sedicesimi con 36 punti a +4 dal Lecce terzultimo e, quindi, dovranno vincere o sperare in una sconfitta dei salentini per avere la certezza di disputare il prossimo campionato di Serie A.

Le sfide tra Sassuolo e Genoa sono sempre state molto equilibrate: in tredici precedenti sono arrivate cinque vittorie per parte e tre pareggi e solo in cinque occasioni una delle due squadre ha vinto con più di un gol di scarto. La gara d’andata, disputata lo scorso 5 gennaio, si concluse con il risultato di 2-1 in favore del Genoa grazie a un gol di Pandev nel finale di partita.

Il fischio d’inizio del match è in programma questa sera alle ore 19:30.

Dove vedere Sassuolo Genoa in tv

Il match Sassuolo – Genoa sarà trasmesso in diretta su Sky a partire dalle ore 19:3o: il canale del match sarà Sky Sport (canale 254 satellite, 485 digitale terrestre).

Dove vedere Sassuolo Genoa in streaming

Inoltre, sarà possibile seguire la sfida tra Sassuolo e Genoa anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.