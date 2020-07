Serie A, dove vedere Verona Spal in streaming e diretta tv

L’Hellas Verona vuole dimenticare alla svelta la brutta sconfitta nell’ultima giornata di campionato contro la Lazio e avrà questa chance mercoledì contro la Spal di Di Biagio, compagine già retrocessa in Serie B. Come affermato dal tecnico dei veneti Ivan Juric alla stampa, la squadra non si spiega la debacle contro la Lazio. Infatti, il gioco espresso dal Verona è stato buono e il risultato finale di 5-1 non rispecchia quanto visto al Bentegodi domenica scorsa. L’ottima stagione del Verona non verrà di certo macchiata da questa prestazione sfortunata e troppo severa.

Se il Verona vuole concludere degnamente questo campionato di Serie A, anche la Spal è dello stesso avviso. La squadra di Ferrara vuole salutare con orgoglio la massima serie in queste due ultime giornate, sperando nella prossima stagione di tornare a calcare i campi più importanti d’Italia e d’Europa. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su dove vedere Verona Spal in streaming e diretta tv questo mercoledì. Calcio d’inizio ore 19:30.

Verona Spal dove vedere il match in diretta tv

La partita di Serie A, Verona Spal, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Il match sarà visibile su smart tv compatibili con l’apposita app oppure su tutti i televisori collegandoli a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Gli abbonati che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, possono seguire Verona-SPAL anche sul canale satellitare DAZN1. La gara sarà visibile in tv attraverso l’app presente sul decoder Sky Q. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini mentre il commento tecnico spetterà a Simone Tiribocchi.

Verona Spal dove vedere il match in streaming

Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, DAZN rende disponibile il match per vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook. Highlights disponibili e match in differita disponibili on demand.