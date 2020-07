Serie A, Inter-Bologna: dove vedere il match. Canale tv e diretta streaming gratis

La sfida Inter-Bologna apre domenica 5 luglio. L’Inter di Antonio Conte apre la domenica della 30ª giornata del campionato di Serie A ospitando al Meazza il Bologna di mister Sinisa Mihajlovic. La squadra nerazzurra, terza in classifica, prosegue la rincorsa alle prime due posizioni in classifica, con la Lazio distante 4 punti e la Juventus capolista a 11 punti di distanza. La squadra emiliana, undicesima in classifica, vuole giocarsi fino in fondo la possibilità di conquistare un posto per la prossima Europa League, con il settimo posto a soli 7 punti. Ecco di seguito dove vedere l’incontro Inter-Bologna.

Orario Inter-Bologna

Inter-Bologna si disputerà il pomeriggio di domenica 5 luglio in un Giuseppe Meazza a porte chiuse. Il fischio di inizio è fissato alle ore 17:15.

Dove vedere Inter-Bologna in tv

Inter-Bologna sarà visibile in esclusiva su DAZN . La gara sara visibile anche sulle moderne smart tv compatibili oppure con i vari dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, la partita sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn.

Dove vedere Inter-Bologna in diretta streaming

Oltre che in tv, i clienti DAZN potranno seguire Inter-Bologna in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, sui pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma oppure utilizzando l'applicazione sviluppata per i dispositivi mobili.