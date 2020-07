Serie A, Lazio-Milan: ecco la designazione arbitrale

Pochi minuti fa è uscita la designazione arbitrale del match Lazio-Milan che si disputerà domani sera alle ore 21.45 allo stadio Olimpico di Roma. L’arbitro che dirigerà l’incontro sarà Gian Paolo Calvarese della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti di Verona e Daniele Bindoni di Venezia, quarto uomo Antonio Giua di Olbia. Al VAR e all’AVAR opereranno rispettivamente Gianluca Rocchi di Firenze e Ciro Carbone di Napoli.

Lazio-Milan, precedenti dei biancocelesti con Calvarese

Il fischietto abruzzese ha diretto i biancocelesti ventidue volte con un ruolino di marcia positivo che vede quindici vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. In questa stagione Calvarese ha arbitrato i capitolini per quattro volte: la più importante è stata la partita di Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus per 3-1, invece per quanto riguarda il campionato c’è stata la sconfitta sul campo della Spal per 2-1, la vittoria al Meazza proprio contro il Milan per 2-1 e il pareggio nel derby di ritorno contro la Roma per 1-1. La Lazio è in assoluto la squadra più volte arbitrata in carriera dal direttore di gara di Teramo.

Sono invece quindici i precedenti di Calvarese con i rossoneri con un bilancio anche qui positivo: infatti sono nove i successi, tre i pareggi e altrettanti ko. In questa stagione oltre alla sconfitta interna contro la Lazio, con l’arbitro abruzzese c’è stato il pareggio sul campo della Fiorentina per 1-1 con polemiche per il gol annullato al Milan nel primo tempo e soprattutto il rigore fischiato ai viola nel finale di match.