Serie A, Lazio-Sassuolo: ecco la designazione arbitrale

Pochi minuti fa è uscita la designazione arbitrale del match Lazio-Sassuolo che si disputerà domani alle ore 17.15 allo stadio Olimpico di Roma (a porte chiuse). L’arbitro che dirigerà l’incontro sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto di Rovigo e Davide Imperiale di Genova, quarto uomo Antonio Di Martino di Teramo. Al VAR e all’AVAR opereranno rispettivamente Gianluca Aureliano di Bologna e Salvatore Longo di Paola (Cosenza).

Lazio-Sassuolo, precedenti delle due squadre con Di Bello

I precedenti del fischietto pugliese con i biancocelesti sono undici con un bilancio che recita sette vittorie, due pareggi e due sconfitte; in questa stagione sono state due le direzioni arbitrali: la prima alla 14.a giornata con vittoria 3-0 in casa contro l’Udinese, la seconda alla 23.a nel successo esterno sul campo del Parma per 1-0. Ricordiamo che Di Bello fu il famoso assistente di porta che nella stagione 2016-17 indusse l’arbitro Orsato a fischiare il clamoroso tuffo di Strootman nel derby contro la Roma poi vinto dalla Lazio per 3-1.

Con gli emiliani invece sono 14 i precedenti con tre successi, sei pareggi e cinque ko; in questo campionato i neroverdi hanno avuto una sola volta Di Bello con vittoria a Brescia per 2-0 (7.a giornata).