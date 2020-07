Sky Calcio e Sport, ecco le promozioni più convenienti di sempre: i dettagli

In questo articolo vi illustriamo quali sono le migliori promozioni sportive riguardo la pay tv più famosa d’Italia, Sky. In particolare, le promozioni in questione riguardano il pacchetto Calcio e Sport. La piattaforma televisiva a pagamento sta cercando di venire incontro agli abbonati dopo mesi di inattività calcistica dovuta al coronavirus e lo fa con due promozioni interessanti, volte pure a far fronte al notevole calo di ascolti e abbonati in questi ultimi mesi.

Il colpo da coronavirus Sky lo ha accusato pesantemente. Sono in tante le persone che si sono sentite “tradite” dalla pay tv, che a detta loro non ha tutelato a dovere i propri abbonati. Questa estate sarà ricca di eventi sportivi e Sky presenta importanti novità a livello di digitale terrestre. Proprio grazie al digitale terrestre, sarà possibile per gli abbonati accedere ai canali di Sky inerenti Sport e Calcio a soli 34,90€ ogni 30 giorni. In questa maniera sarà possibile arrivare un abbonamento a Sky senza parabola ne decoder, ma solamente attraverso la propria tv.

Questa offerta è disponibile sia per i vecchi clienti con già attivo un piano satellitare, che per coloro che vorranno stipulare l’abbonamento adesso. La promozione in questione riguarda pure Sky Go, app con la quale è possibile vedere gli eventi sportivi direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc.