Sky e NOW TV, ecco tutte le nuove offerte relative ai canali streaming

Sarà un’estate sportiva rilevante questa del 2020 e la pay tv più famosa d’Italia, Sky, si rinnova per quanto concerne la trasmissione degli eventi in streaming. Oramai le partite trasmesse in questa modalità sono sempre di più popolari in questi ultimi anni rispetto alle dirette tv. Gli abbonati attraverso applicazioni come Sky Go, possono vedere le partite della propria squadra del cuore direttamente dal proprio smartphone o tablet in qualsiasi momento della giornata.

La tv è dunque a portata di mano di tutti grazie a ciò e Sky ha voluto rinnovare il piano delle offerte relative allo streaming. Com’è noto, chi non vuole sottoscrivere un abbonamento con Sky, può comunque visionare i match calcistici e altri eventi sportivi attraverso la tv streaming NOW TV. Senza nessun vincolo di abbonamento con Sky, NOW TV permette di vedere gli eventi presenti sui canali Sky a costi minori senza installare una parabola o un decoder.

I dettagli dell’offerta Ticket Sport

L’offerta che permette di usufruire della piattaforma Sky a livello streaming senza stipulare di nessun abbonamento con la pay tv ,vedendo i match di Serie A e altri eventi sportivi in streaming attraverso NOW TV, si chiama ticket Sport. Attivare l’offerta sarà possibile versando 29,99€ al mese. Oltre a questa offerta relativa agli sport, ci sono pure le offerte che riguardano cinema, intrattenimento e Serie TV a 9,99€ al mese per una di queste offerte. Qualora invece si voglia vedere tutti e tre i pacchetti, il prezzo ammonterà a 19,99€.