Sollievo Inter, per de Vrij solo una distorsione

Buone notizie per l’Inter, con Stefan de Vrij che potrà ritornare già in campo in queste ultime partite conclusive di campionato. Per il centrale olandese, uscito anzitempo nella sfida pareggiata ieri dalla sua Inter contro la Fiorentina per 0-0, è stata riscontrata solo una distorsione al ginocchio. Conte lo avrà già probabilmente a disposizione per il match di sabato alle 19:30 in casa del Genoa. Fondamentale per l’Inter la presenza in campo dell’ex Lazio, dimostratosi il migliore del pacchetto difensivo nerazzurro e uno dei più celeri ad entrare nei dettami tattici del tecnico leccese. Con un secondo posto da conquistare e un Europa League da giocare in agosto, de Vrij non può assolutamente mancare. Il rendimento dell’olandese è stato fin qui decisamente importante: 32 gettoni in campionato, conditi da ben 4 reti (soprattutto quella nel derby contro il Milan) e una media voto da 6,5 a salire. Un uomo importante per lo schema tattico nerazzurro, in quanto è sempre da lui che inizia l’azione prima di arrivare ai piedi di Brozovic, una sorta di regista difensivo, molto utile soprattutto davanti a squadre, con pressing fino alla linea dei centrocampisti. Dai suoi piedi, sono, infatti, partite molte delle occasioni da rete dei nerazzurri, alcune trasformate in gol (Borussia Dortmund a San Siro docet). A Genova, de Vrij partirà probabilmente dalla panchina, per lasciare spazio a Ranocchia, mentre potrebbe essere titolare nella sfida interna di martedì contro il Napoli.