Spal Milan, probabili formazioni

Spal Milan si affronteranno stasera a partire dalle 21:45 per il match valido per la 29°giornata di Serie A. Allo Stadio Mazza di Ferrara, scenderanno due squadre in netto differente stato di forma. Da un lato la Spal, derivante da due sconfitte di fila, contro Cagliari e Napoli e in disperata ricerca di punti, visto l’ultimo posto in graduatoria a quota 18, in concomitanza con il Brescia. Dall’altro, ci sarà un Milan nettamente in ripresa, grazie alle due belle vittorie di fila, contro Lecce in trasferta e Roma in casa. A quota 42 punti in classifica, i rossoneri sono in piena corsa per un posto in Europa League, difficile per forza di cose l’impresa di raggiungere la Champions. Spal Milan vedrà il rientro almeno per la panchina di Zlatan Ibrahimovic, fuori da giochi da circa un mese dopo la lesione al polpaccio subita lo scorso 25 maggio. Attenzione negli spallini alla voglia di gol dell’ex di turno Andrea Petagna, già 12 reti per lui in campionato e forse unico baluardo capace di poter trascinare la Spal verso un’impresa quasi insperata.

Spal Milan, le possibili scelte

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Cerri, Petagna. All.: Di Biagio

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetà; Rebic. All.: Pioli

Indisponibili Spal: Zukanovic, Di Francesco, Berisha, Felipe (squalificato).

Indisponibili Milan: Duarte, Musacchio.