Spal-Milan streaming e diretta tv Serie A

Spal-Milan sarà gara valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. Allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara si sfidano due formazioni che nutrono ambizioni opposte di classifica. I padroni di casa sono fermi all’ultimo posto in classifica, che condividono in coabitazione con il Brescia, e da quando è ricominciato il campionato hanno incassato tre sconfitte in altrettante partite. Discorso diverso per il Milan di Stefano Pioli che sarà sicuramente galvanizzato dalla vittoria ottenuta in casa contro la Roma che ha permesso ai rossoneri di manenersi in scia del Napoli e continuare a sperare in una qualificazione europea. La gara d’andata tra queste due squadre, giocata nella suggestiva cornice di San Siro, terminò con il risultato di 1-0 per il Milan, gara decisa da un gol di Suso. I rossoneri partono favoriti anche questa sera, ma mai sottovalutare la Spal, chiamata a fare un miracolo nelle partite che restano per centrare la salvezza.

Milan-Spal streaming e probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Paquetà, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Pioli

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Petagna, Cerri. Allenatore: Di Biagio

Spal-Milan streaming e diretta tv: dove vedere la gara

Dove vedere Spal-Milan in streaming e diretta tv? La gara del “Paolo Mazza”, con inizio stasera alle 21:45, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Serie A (canali 202 o 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). Lo streaming sarà invece disponibile attraverso l’app Skygo o, per tutti gli abbonati, sulla piattaforma Nowtv.