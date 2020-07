SPAL TORO, STATISTICA SFAVOREVOLE AI GRANATA – Il Torino non si aspettava certamente una stagione come questa: partiti con ambizioni europee, con il preliminare di Europa League contro gli Wolves come trampolino di lancio per una buona campagna internazionale, i granata si sono incartati fin da subito, perdendo con gli inglesi e poi crollando anche in campionato. Adesso, a tre giornate dalla fine, il Toro è ancora in bilico, visto che con 270 minuti da giocare servono ancora tre punti per allontanare definitivamente il Lecce (con cui, peraltro, sono arrivate due sconfitte in altrettanti scontri). Ma, benché la Spal sia un avversario morbido, la statistica non fa dormire sonni tranquilli a Belotti e compagni.

Spal Toro, tre punti da conquistare nonostante 56 anni di digiuno

L’Udinese si è praticamente salvata, grazie alla vittoria sulla Juventus che è costata il primo match point alla Vecchia Signora: restano dunque Toro, Genoa e Lecce a giocarsi la salvezza, con Brescia e Spal già in Serie B. Spal Toro rappresenta dunque un importante crocevia per la stagione dei granata: con una vittoria, arriverebbe almeno la salvezza per la formazione di Moreno Longo con due giornate di anticipo. C’è, però, una statistica che spaventa i tifosi piemontesi: la vittoria a Ferrara contro la Spal manca, per il Torino, da ben 56 anni. Era, infatti, il 4 aprile 1964 quando la formazione granata di Nereo Rocco sconfisse gli emiliani per l’ultima volta al Paolo Mazza. Poi, solo segni “X”, con i due pareggi arrivati nelle ultime due stagioni (2-2 due anni fa e 0-0 l’anno scorso): occhio, perché poi nelle prossime due gare arriverà a Torino la Roma e poi ci sarà la trasferta di Bologna, due match sicuramente non facili. Quindi attenzione: Spal Toro non sarà semplicissima, anche perché ci sarà da sfidare il Fato: la salvezza passa da Ferrara, vietato sbagliare.