Sportmediaset, Sarri rischia con la Lazio: ipotesi Pirlo traghettatore?

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Sportmediaset, la panchina del tecnico della Juventus Maurizio Sarri comincia pericolosamente a traballare. A causa dei miseri due punti in tre partite, he hanno fatto rinascere la speranza in Inter e Atalanta di riacciuffare i bianconeri, di un gioco che dall’ inizio della stagione stenta a decollare, e di un rapporto ai minimi storici con alcuni senatori, la società, con Fabio Paratici, Andrea Agnelli e Pavel Nedved, nelle scorse ore si è riunita per valutare la posizione del tecnico toscano. La Juventus è ancora in corsa per la conquista del tricolore e della Champions, e pare che, dall’ incontro, sia emersa la possibilità, in caso di ulteriore passo falso contro la formazione allenata da Simone Inzaghi, di esonerare Sarri, sostituendolo con un traghettatore che completi la stagione in corso. Bisogna comunque ribadire che, per il momento, siamo sempre nel campo delle ipotesi è nulla è stato deciso ufficialmente. Ma, nel caso questa opzione, dovesse andare in porto, quale sarebbe il nome di questo traghettatore? Il profilo individuato dai piemontesi sarebbe quello dell’ ex regista Andrea Pirlo, il quale, se la situazione dovesse precipitare in maniera irreversibile, potrebbe essere chiamato sin da subito, in tandem con Gigi Buffon, nel ruolo di giocatore- allenatore.