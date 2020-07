Tardelli risponde a Moratti sui 38 scudetti: “Basta con queste critiche. La Juve quel che ha vinto lo ha vinto sul campo”

Tardelli, arriva la risposta dell’ex calciatore bianconero all’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. Non sembrano placarsi le polemiche riguardanti la questione dei 38 scudetti per quanto riguarda la Juventus. Su questa questione era intervenuto anche l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti che aveva dichiarato: “Scudetto alla Juventus? Avrebbero dovuto scrivere 36, bisogna avere memoria alcune volte. Al loro posto non sarei orgoglioso di quel periodo storico”. Queste dichiarazione di Moratti hanno riacceso alcune questione derivanti da Calciopoli tra gli juventini e gli interisti.

Tardelli, risponde a Moratti. Nei giorni scorsi nel corso dei vari programmi sportivi andati in onda in televisione sono state molto le polemiche per quanto riguarda gli scudetti della Juventus e tra i tanti che sono intervenuti sulla questione spunta anche l’ex calciatore bianconero Marco Tardelli. Infatti Tardelli a Rai 2 ha replicato a Massimo Moratti sulla questione dei 38 scudetti, ecco le sue parole: “Basta con queste critiche. La Juve quel che ha vinto lo ha vinto sul campo. Penso che ognuno possa mettere quello che vuole, verrà giudicato nel bene o nel male prima o poi ma penso che non sia molto importante”. Dunque un altro capito sulla vicenda dell’esposizione dei 38 scudetti che ha ancora una volta surriscaldato gli animi tra i tifosi nerazzurri e bianconeri.