Nuovo weekend e nuovo turno di campionato di Serie A (il 32°) che non conosce soste dopo il lungo stop per l’emergenza Coronavirus. Si comincerà oggi con i classici tre anticipi del sabato che prevedono in ordine cronologico Lazio-Sassuolo, Brescia-Roma e il big match Juventus-Atalanta.

Domani invece si comincerà con Genoa-Spal per poi proseguire con Cagliari-Lecce, Fiorentina-Verona, Parma-Bologna, Udinese-Sampdoria e il posticipo serale molto interessante Napoli-Milan. La 32.a giornata si concluderà lunedì sera con il match tra Inter-Torino.

Ricordiamo che tutte le gare si giocheranno a porte chiuse.

Telecronisti Serie A, 32.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Lazio-Sassuolo, sabato 11 luglio ore 17.15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Fernando Orsi

Brescia-Roma, sabato 11 luglio ore 19.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Luca Pellegrini



Juventus-Atalanta, sabato 11 luglio ore 21.15 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Genoa-Spal, domenica 12 luglio ore 17.15 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Edoardo Testoni, commento: Roberto Cravero

Cagliari-Lecce, domenica 12 luglio ore 19.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Lorenzo Minotti

Fiorentina-Verona, domenica 12 luglio luglio ore 19.30 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Dario Marcolin

Parma-Bologna, domenica 12 luglio ore 19.30 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Giancarlo Marocchi

Udinese-Sampdoria, domenica 12 luglio luglio ore 19.30 (Sky Sport 254)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Luca Pellegrini

Napoli-Milan, domenica 12 luglio ore 21.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani



Verona-Inter, lunedì 13 luglio ore 21.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani