Questa sera (ore 21.45) con il match Milan-Atalanta si aprirà la 36.a giornata del campionato di Serie A giunta ormai alla sua conclusione.

Dopo la gara del Meazza, domani si giocheranno i tre classici anticipi del sabato che vedrà in programma Brescia-Parma (ore 17.15), Genoa-Inter (ore 19.30) e Napoli- Sassuolo (ore 21.45). Domenica invece le restanti sei partite dove si inizierà alle ore 17.15 con Bologna-Lecce, per poi proseguire alle ore 19.30 con Cagliari-Udinese, Roma-Fiorentina, Spal-Torino e Verona-Lazio, mentre alle ore 21.45 Juventus Sampdoria, con i bianconeri che vincendo la loro gara sarebbero campioni d’Italia per la nona volta consecutiva.

Telecronisti Serie A, 36.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Milan-Atalanta, venerdì 24 luglio ore 21.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Massimo Ambrosini

Brescia-Parma, sabato 25 luglio ore 17.15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Renato Zaccarelli

Genoa-Inter, sabato 25 luglio ore 19.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Fernando Orsi

Napoli-Sassuolo, sabato 25 luglio ore 21.45 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Bologna-Lecce, domenica 26 luglio ore 17.15 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Simone Tiribocchi

Cagliari-Udinese, domenica 26 luglio luglio ore 19.30 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Edoardo Testoni, commento: Alessandro Budel

Roma-Fiorentina, domenica 26 luglio ore 19.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Spal-Torino, domenica 26 luglio luglio ore 19.30 (Sky Sport 254)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Luca Minotti

Verona-Lazio, domenica 26 luglio ore 19.30 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini



Juventus-Sampdoria, domenica 26 luglio ore 21.45 (Sky Sport Uno 251, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Giancarlo Marocchi