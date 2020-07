Tra oggi e domani le venti squadre di Serie A scenderanno in campo per disputare la 37.a giornata di campionato che nel prossimo weekend chiuderà ufficialmente i battenti per quel che riguarda la stagione 2019-20 caratterizzata purtroppo dall’emergenza Coronavirus.

Gli anticipi odierni saranno due: il primo Parma-Atalanta (ore 19.30), mentre il secondo Inter-Napoli (ore 21.45); domani invece le restanti otto gare di cui cinque alle ore 19.30, Lazio-Brescia, Sampdoria-Milan, Sassuolo-Genoa, Udinese-Lecce e Verona-Spal e i restanti tre match alle ore 21.45, Cagliari-Juventus, Fiorentina-Bologna e Torino-Roma.

Telecronisti Serie A, 37.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Parma-Atalanta, martedì 28 luglio ore 19.30 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Roberto Cravero

Inter-Napoli, martedì 28 luglio ore 21.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi

Lazio-Brescia, mercoledì 29 luglio ore 19.30 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Luca Marchegiani

Sampdoria-Milan, mercoledì 29 luglio ore 19.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Fernando Orsi

Sassuolo-Genoa, mercoledì 29 luglio ore 19.30 (Sky Sport 254)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Renato Zaccarelli

Udinese-Lecce, mercoledì 29 luglio luglio ore 19.30 (Sky Sport 255)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Luca Pellegrini

Verona-Spal, mercoledì 29 luglio ore 19.30 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Simone Tiribocchi

Cagliari-Juventus, mercoledì 29 luglio luglio ore 21.45 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Dario Marcolin

Fiorentina-Bologna, mercoledì 29 luglio ore 21.45 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Lorenzo Minotti



Torino-Roma, mercoledì 29 luglio ore 21.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani