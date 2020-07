Tutti i record battuti da Buffon.

Portiere dal grande carisma, dal talento indiscutibile e calciatore intramontabile, Gianluigi Buffon è stato protagonista ieri della conquista di un nuovo record, consacrandolo come una delle più grandi leggende della Serie A e del mondo.

Juventus – Torino (vinta per 4-1 dai bianconeri) è stata la sua 648ª presenza in Serie A, consentendogli di superare la cifra di Paolo Maldini.



Ma quali sono tutti gli altri record battuti da Buffon precedentemente?

Sono passati tanti anni da quando Superman ha vinto il suo primo trofeo da professionista (la allora conosciuta come Coppa Uefa) con il Parma nel 1997, mantenendo la porta inviolata durante la finale contro il Marsiglia.

Nel 2001 passa alla Juventus e, da quel giorno, la sua carriera vola. Fino ad ora, il portiere bianconero ha vinto 9 Scudetti e nel 2016 ha mantenne la porta inviolata per ben 974 minuti in Serie A, traguardo che durava da 22 anni.

Buffon ha ottenuto grandi risultati anche con la Nazionale Italiana, partendo dagli indimenticabili Mondiali 2006 (vinti dagli Azzurri), in cui subì solo due gol per tutta la durata del torneo. Nei Mondiali 2014, diventa il terzo giocatore ad aver disputato 5 Mondiali, superando Carbajal e Matthãus. Buffon detiene, insieme a Casillas, il record di giocatore europeo con più presenze in Nazionale e, nel 2017, ha disputato la sua 1000ª partita con l’Italia, annunciando però il ritiro.

Durante la sua breve parentesi nel Paris Saint-Germain, Super Gigi ha vinto la Ligue 1, diventando il calciatore italiano a vincere più campionati nazionali (10).

Insomma, questa è solo una piccola parte, un riassunto della gloriosa carriera di Gianluigi Buffon, in cui manca ancora la ciliegina sulla torta. E noi gli auguriamo tanto che riesca a vincerla.