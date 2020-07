Udinese-Lazio: ecco la designazione arbitrale

Pochi minuti fa è uscita la designazione arbitrale del match Udinese-Lazio che si disputerà domani alle ore 21.45 alla Dacia Arena di Udine (a porte chiuse). L’arbitro che dirigerà l’incontro sarà Rosario Abisso della sezione AIA di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Alessio Tolfo di Pordenone e Domenico Rocca di Catanzaro, quarto uomo Marco Serra di Torino. Al VAR e all’AVAR opereranno rispettivamente Davide Massa di Imperia e Luca Mondin di Treviso.

Udinese-Lazio, i precedenti delle due squadre con Abisso

I precedenti del fischietto siciliano con la squadra di Simone Inzaghi sono nove con un bilancio di cinque vittorie, tre pareggi e una sconfitta; in questa stagione sono tre i match diretti tutti allo stadio Olimpico: il primo alla 4.a giornata nella vittoria contro il Parma per 2-0, il secondo nel recupero contro il Verona pareggiato 0-0, mentre l’ultimo è stato alla 26.a giornata contro il Bologna, ultima gara prima della sospensione per l’emergenza Coronavirus e vinta dalla Lazio per 2-0.

Con la formazione friulana di Luca Gotti invece sono sette i precedenti che però non sorridono: infatti sono ben sei le sconfitte a fronte di una sola vittoria, che curiosamente è arrivata nell’unica direzione di questa stagione con la vittoria casalinga 1-0 contro il Torino all’ottava giornata.