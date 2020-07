Oggi pomeriggio alle ore 17.15 allo stadio Marcantonio Bentegodi di disputerà il match Verona-Atalanta, valevole per la 34.a giornata del campionato di Serie A. Andiamo a vedere statistiche e precedenti in terra veneta tra le due formazioni.

Verona-Atalanta: precedenti e statistiche

Sono 19 i precedenti al Bentegodi, con i padroni di casa in vantaggio per otto vittorie contro le cinque degli ospiti e sei pareggi, nerazzurri però in vantaggio, anche se di misura, per quanto concerne le reti realizzate con un parziale di 26-25, grazie al clamoroso 0-5 dell’ultimo match disputato risalente alla stagione 2017-18 (18 marzo 2018) con tripletta di Ilicic e reti di Cristante e Gomez. Prima di quel match, i gialloblu venivano da cinque successi consecutivi davanti al loro pubblico e la Dea non espugnava lo stadio veronese dal 10 maggio 1992 (1-3 il finale).

Il risultato più frequente è stato il pareggio per 1-1 (sei volte) seguito dal 2-1 scaligero (quattro volte); nel match d’andata giocato al Gewiss Stadium di Bergamo, successo orobico per 3-2 con gol decisivo del difensore Djimsiti al 93′. Tra i due allenatori invece oltre al precedente appena menzionato, ce ne è un altro risalente al 30 ottobre 2016 con successo sempre di Gasperini che con l’Atalanta sconfisse il Genoa di Juric per 3-0.

Il tecnico dei nerazzurri ha un bilancio positivo contro il Verona frutto di sette vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta, mentre l’allenatore degli scaligeri contro l’Atalanta ha subito due ko in altrettanti match.

L’arbitro dell’incontro sarà Rosario Abisso della sezione AIA di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone di Napoli e Andrea Tardino di Milano, quarto uomo Simone Sozza di Seregno (Monza e Brianza); al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Gianluca Rocchi di Firenze e Filippo Meli di Parma.

Il bilancio del fischietto siciliano con la squadra veneta è negativo con un solo successo, due pareggi e tre sconfitte, mentre con la formazione lombarda è in parità con una vittoria e un ko.