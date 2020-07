Zampini stuzzica Varriale su Twitter: “Urgeva una prodezza al volo e il diretur non ci ha deluso”

Scontro Zampini-Varriale nuovo round. Ancora una volta il giornalista e tifoso della Juventus Massimo Zampini, tra l’altro volto noto del programma Tiki Taka, ha “stuzzicato” il direttore di Rai Sport Enrico Varriale e questa volta lo ha fatto utilizzando Twitter.

Twitter diventa il terreno di gioco della discussione tra Zampini e Varriale

Enrico Varriale aveva commentato così su Twitter dopo la sconfitta del Napoli a Parma: “Secondo ko per sscnapoli dopo il lockdown. In una partita che contava pochissimo 3 rigori e una conferma : Giua, il fischietto che ha diretto anche Juve-Bologna e Napoli-Lecce, è uno degli arbitri italiani più scarsi”.

Secondo ko per @sscnapoli dopo il lockdown. In una partita che contava pochissimo 3 rigori e una conferma : #Giua, il fischietto che ha diretto anche #JuveBologna e #NapoliLecce, è uno degli arbitri italiani più scarsi.#ParmaNapoli — enrico varriale (@realvarriale) July 22, 2020

Massimo Zampini non si è fatto pregare due volte e ha replicato al tweet di Varriale: “Ovviamente non era Giua ad arbitrare Juve-Bologna ma erano già quasi le 22 ed eravamo ancora senza fake news. Urgeva una prodezza al volo e il diretur non ci ha deluso”.

Ovviamente non era Giua ad arbitrare #JuveBologna ma erano già quasi le 22 ed eravamo ancora senza fake news. Urgeva una prodezza al volo e il diretur non ci ha deluso. https://t.co/lEpgDtvXMj — Massimo Zampini (@massimozampini) July 22, 2020

Dunque non è la prima volta che Zampini provoca Varriale e anche stavolta il giornalista e tifoso bianconero ha voluto mettere in evidenza come le parole di Varriale siano poco attendibili a maggior ragione quando al centro della discussione è presente la Juventus. E non é escluso che in futuro ci possano essere altri battibecchi tra i due.