Amichevoli Fiorentina: ecco gli impegni precampionato dei viola di Iachini

Amichevoli Fiorentina, ecco il programma precampionato della squadra di Iachini. La Fiorentina di mister Beppe Iachini si è radunata sabato 20 agosto per dare il via alla stagione 2020-2021 che questa stagione si terrà al centro sportivo ‘Davide Astori’ di Campo di Marte, infatti a causa dell’emergenza Coronavirus è saltato il ritiro di Moena, località dove i viola ci torneranno nella prossima stagione. Fiorentina che ha presentato anche le nuove divise per la prossima stagione dove lo sponsor tecnico sarà Kappa: prima maglia viola con pantaloncini bianchi senza colletto, mentre per quanto riguarda la seconda maglia i due colori si alternano con la maglia completamente maglia con sponsor tecnico e sponsor ‘Mediacom’ in viola’ e pantaloncino viola, la maglia dei portieri sarà grigia.

Amichevoli Fiorentina: quest’anno niente ritiro a Moena

A causa dell’emergenza Coronavirus i viola non andranno in ritiro a Moena, infatti la formazione viola tornerà a Moena solo nel 2021 quando si spera le restrizioni saranno molto meno in modo tale anche da poter permettere al pubblico di assistere agli allenamenti della squadra. I viola potrebbero trascorrere una parte del ritiro in Toscana in una località di montagna o al massimo in Emilia Romagna ma è tutto da decidere. Viola, dunque, che sono pronti per l’inizio della nuova stagione che prenderà il via il weekend del 19-20 settembre con la Serie A 2020-2021. Al momento restano da fissare le ‘Amichevoli Fiorentina’, infatti gli organizzatori aspettano di capire se verrà varato un ulteriore protocollo per la disputata delle Amichevoli precampionato.

Amichevoli Fiorentina: in attesa di ufficialità (in aggiornamento)