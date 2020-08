Terminate le vacanze, questa mattina la Lazio si è radunata a Formello dove i giocatori hanno fatto i tamponi e test sierologici per la negatività al Covid-19. Il primo allenamento stagionale è previsto per domani, seguito da sabato e domenica quando la sera la squadra biancoceleste partirà alla volta del ritiro di Auronzo di Cadore dove rimarrà fino al 4 settembre.

Nei prossimi giorni oltre ad acquistare giocatori per rinforzare la rosa, visto che attualmente è arrivato solamente il centrocampista argentino Gonzalo Escalante, preso a gennaio a parametro zero, ci sarà da risolvere il rinnovo di contratto (scadenza 30 giugno 2021) di Simone Inzaghi che appare meno scontato di quanto fosse nei mesi scorsi, con il tecnico che oltre ad aumento d’ingaggio (si parla di 3 milioni annui) chiederà delle garanzie sul mercato visto che in questa stagione la squadra parteciperà alla Champions League.

In attesa di tutto ciò andiamo ora a vedere quali saranno le amichevoli pre-campionato che Immobile e compagni dovranno affrontare, ricordando che il campionato di Serie A comincerà il terzo weekend di settembre (18-19), mentre la Champions League il 20-21 ottobre.

Amichevoli Lazio: ecco il programma del pre-campionato

Si comincerà il 26 agosto con la classica sgambata contro i dilettanti dell’Auronzo, si proseguirà tre giorni dopo contro una Selezione Top 11 del Cadore, mentre il 30 match contro il San Giorgio, formazione bellunese che nella prossima stagione parteciperà al campionato di Serie D, dopo aver visto quello di Eccellenza. Gli ultimi due testa saranno di livello più alto visto che l’1 settembre ci sarà la gara contro il Padova (Serie C, girone B), mentre il 4 chiusura contro il Vicenza neopromosso in Serie B.

Ricordiamo per i tifosi biancocelesti che saranno al seguito, l’accesso al campo Zandegiacomo sarà contingentato e su prenotazione.

Il programma completo:

26 agosto: Lazio-Auronzo

29 agosto: Lazio-Selezione Top 11 Cadore

30 agosto: Lazio-San Giorgio

1 settembre: Lazio-Padova

4 settembre: Lazio-Vicenza