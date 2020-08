La Lazio è sempre più vicina all’acquisto del centrocampista spagnolo svincolato David Silva che nelle ultime dieci stagioni ha giocato in Inghilterra con il Manchester City (309 presenze e 60 reti); per il club biancoceleste l’acquisto del classe ’86 sarebbe importantissimo non solo da un punto di vista tecnico, ma anche per l’esperienza in campo europeo che sarà fondamentale, visto che i capitolini torneranno a calcare i campi della Champions League dopo tredici anni.

Calciomercato Lazio, David Silva sempre più vicino

David Silva negli ultimi giorni ha rifiutato alcune proposte che gli erano arrivate da Emirati Arabi e Stati Uniti, dove ovviamente l’avrebbero ricoperto d’oro, ma la sua voglia è ancora di giocare in una squadra europea di ottimo livello e che partecipi alla Champions League e la Lazio è l’ideale visto che in queste ultime stagioni è cresciuta in tutti i livelli.

L’ultimo nodo da superare è il contratto che dovrebbe essere di tre anni con un ingaggio di tre milioni a stagione, compreso un aereo privato e una casa al centro della città. Rumors giunti da Formello, dicono che la trattativa potrebbe chiudersi entro la fine di questa settimana, con il giocatore pronto a partire per il ritiro di Audonzo di Cadore domenica 23 agosto. I tifosi biancocelesti in trepida attesa, già sognano ad occhi aperti.