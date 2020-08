Caressa: “Ecco come finiranno Atalanta-Inter, Juventus-Roma e Napoli-Lazio”

Caressa, ecco le previsioni sui tre big match dell’ultima giornata di Serie A. Campionato che in questo weekend volge al termine con la disputa della 38.a ed ultima giornata di Serie A. I verdetti della stagione calcistica 2019-2020 ma manca il verdetto più importante, ovvero chi tra Genoa e Lecce dovrà seguire Brescia e Spal in Serie B. Ma oltre l’ultima retrocessa in cadetteria, bisognerà capire chi arriverà seconda in questi ultimi 90′ minuti con Atalanta, Inter e Lazio a giocarsi la 2.a posizione. 38.a giornata di Serie A suddivisa tra sabato e domenica con 5 match per giorno, il programma verrà aperto alle ore 18 con Brescia-Sampdoria, poi alle 20.45 si giocheranno: Atalanta-Inter, Milan-Cagliari, Napoli-Lazio e Juventus-Roma. Domenica 2 agosto alle 18 è in programma Spal-Fiorentina, alle ore 20.45 si giocheranno: Bologna-Torino, Lecce-Parma, Genoa-Verona e Sassuolo-Udinese. Ultimo appuntamento con Deejay Football Club in onda su Radio Deejay in compagnia di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni che hanno fornito le loro previsioni su Atalanta-Inter, Juventus-Roma e Napoli-Lazio.

Serie A, le previsioni di Caressa sui tre big match dell’ultima giornata di campionato

Ecco le previsioni di Fabio Caressa: “Atalanta Inter 1X; Juventus Roma… ma io credo X; Napoli Lazio 1.. e sono d’accordo sui goal di Immobile”. Caressa non vede un successo da parte dell’Inter a Bergamo, mentre Juve e Roma dovrebbero pareggiare e per la gara del ‘San Paolo’ vittoria del Napoli con goal di Immobile.



Zazzaroni e’ d’accordo con Caressa solo su Napoli Lazio: “Atalanta Inter 12; Juventus Roma… non so gioca con l’Under 23 o no, non l’ho ancora capito… diciamo 1; Napoli Lazio 1 con due goal di Immobile però… 3-2.. sarebbe bello che un italiano batta il record”. Dunque nel big match del ‘Gewiss Stadium’ Zazzaroni non vede la possibilità di un pareggio, la Juventus dovrebbe vincere mentre per Napoli Lazio il direttore de “Il Corriere dello Sport” vede la vittoria del Napoli con la possibilità che Immobile faccia doppietta e batta il record di Higuain delle 36 reti.